Motorsport Dichter und Lenker: Goethe will in die Formel 1

Bevor die kommende Saison am ersten März-Wochenende in Bahrain startet, will Goethe auch mit der Lernerei fertig sein. Er besucht die Internationale Schule von Monaco, auf der einst auch Nico Rosberg war. „Maximal dauert es bis Juni, aber am liebsten bin ich schon im Februar vor dem Saisonstart mit ihr fertig“, sagte er. Nur keine Zeit verlieren, das Wesentliche spielt sich für ihn schließlich auf dem Asphalt ab.