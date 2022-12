Der Formel-1-Rennkalender für 2023

Shanghai 24 Grand Prix will die Formel 1 im kommenden Jahr eigentlich austragen - so viele wie noch nie. Wegen der schwierigen Corona-Situation in China fällt das für den 16. April in Shanghai angesetzte Rennen aber erneut aus.

Die geplanten Formel-1-Rennen im Jahr 2023:



5. März Großer Preis von Bahrain in Sakhir

19. März Großer Preis von Saudi-Arabien in Dschidda

2. April Großer Preis von Australien in Melbourne

30. April Großer Preis von Aserbaidschan in Baku

7. Mai Großer Preis von Miami

21. Mai Großer Preis der Emilia Romagna in Imola

28. Mai Großer Preis von Monaco in Monte Carlo

4. Juni Großer Preis von Spanien in Barcelona

18. Juni Großer Preis von Kanada in Montréal

2. Juli Großer Preis von Österreich in Spielberg

9. Juli Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

23. Juli Großer Preis von Ungarn in Budapest

30. Juli Großer Preis von Belgien in Spa-Francorchamps

27. August Großer Preis der Niederlande in Zandvoort

3. September Großer Preis von Italien in Monza

17. September Großer Preis von Singapur

24. September Großer Preis von Japan in Suzuka

8. Oktober Großer Preis von Katar in Doha

22. Oktober Großer Preis der USA in Austin

29. Oktober Großer Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt

5. November Großer Preis von Brasilien in São Paulo

18. November Großer Preis von Las Vegas

26. November Großer Preis von Abu Dhabi