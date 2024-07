„Harry Potter“ soll helfen Der Boss macht Druck: Audi soll auf Formel-1-Speed kommen

An einem nieseligen Tag Ende August 2022 in Spa-Francorchamps war Markus Duesmann mega stolz. Duesmann war damals Audi-Chef und durfte mit geschwellter Brust den Formel-1-Einstieg der Volkswagen-Tochter zur Saison 2026 verkünden. An seiner Seite hinter einem futuristischen Rennwagenmodell stand damals nicht weniger stolz der damalige Audi-Technik-Vorstand Oliver Hoffmann. Was war dieser 26. August 2022 doch für ein Tag!