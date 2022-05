Formel 1 : Debatte um Schmuck: Hamilton will weitere Sondererlaubnis

Debatte um Schmuck: Hamilton will weitere Sondererlaubnis

Lewis Hamilton will beim Rennen nicht auf seinen ganzen Schmuck verzichten. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa

Miami Im Zwist um das Schmuckverbot im Formel-1-Cockpit will sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton noch nicht geschlagen geben.

Der Mercedes-Pilot kündigte vor dem Rennen in Miami an, sich um eine weitere Ausnahme-Genehmigung für das Tragen seiner Ohrringe und Piercings im Auto zu bemühen. Mit dem beim Grand Prix in Florida erzielten Kompromiss sei er nicht zufrieden, sagte der 37-Jährige.