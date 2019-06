Formel 1 in Österreich : Daten und Fakten zum Red Bull Ring

Spielberg Mit dem großen Preis von Österreich wird die Formel-1-Saison am Wochenende fortgesetzt.

DER DEUTSCHE FAKTOR: Da war doch was! 2002, da hieß der Kurs noch A1-Ring, gab es den Stallorder-Skandal. Michael Schumacher sollte gewinnen, Teamkollege Rubens Barrichello führte aber. Aus der Ferrari-Box kam der legendäre Befehl an Barrichello: „Let Michael pass for the Championship“. 2003 gewann Schumacher ohne Hilfe. Zwei Siege feierte auf dem Kurs auch Nico Rosberg (2014, 2015).