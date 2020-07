Formel 1 in Budapest : Das muss man wissen zum Großen Preis von Ungarn

Budapest Rennen Nummer drei nacheinander - die Formel 1 fährt mit Vollgas durch die Corona-Saison. Schauplatz an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL): der Hungaroring bei Budapest.

Am Donnerstag wird er reden. Wird er aber auch etwas zu sagen haben bei den virtuellen Presserunden? Ferrari-Pilot Vettel lässt sich vom Spekulations-Trubel eigentlich nicht locken, geschweige denn in seiner Meinungsfindung beschleunigen. Nebenbei hat er in Ungarn nach den ersten beiden Wochenenden der Corona-Notsaison einiges aufzuholen: Nur ein Punkt dank Platz zehn zum Auftakt, nur eine Runde am vergangenen Sonntag beim zweiten Rennen in Spielberg. Dennoch tickt die Uhr: Bis zum 31. Juli soll die Option im Vertrag von Sergio Perez bei Racing Point gültig sein, wonach sich das Team vom Mexikaner inklusive üppiger Mitgift trennen muss. Vettel sollte sich also vorher entscheiden, ob er den Platz beim designierten Aston-Martin-Team haben will.