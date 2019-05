Großer Preiß von Monaco : Darüber wird auch gesprochen im Fahrerlager der Formel 1

Monte Carlo Niki Lauda, Niki Lauda und nochmals Niki Lauda. Der Tod der Formel-1-Legende hat die Gesprächsrunden beim Großen Preis von Monaco besonders bestimmt. Es gab aber auch noch andere Themen vor dem Klassiker der Königsklasse:

Es ist das erste Mal für Mick Schumacher: Rennfahren in Monaco. „Die Strecke ist super schön“, sagt er nach den ersten Runden. Intensiv, ohne Pausen. Er mag den „Flow“. „Wenn man in den Rhythmus kommt und ihn beibehalten kann Runde für Runde, ist man sehr wahrscheinlich auch schnell.“ War er, wenngleich er nach der Qualifikation einige kleine Fehler bei sich selbst bemängelte. Dennoch schaffte es der 20-Jährige in seiner Gruppe in der Formel 2 fast auf Rang eins, nur sieben Tausendstelsekunden fehlten. Das Rennen am Freitag nimmt er von Position vier in Angriff. Die vielen Stunden am Simulator haben sich schon mal ausgezahlt.