Formel 1 : Darüber spricht das Fahrerlager in Zandvoort

Zandvoort Zwischen den Dünen von Zandvoort verhandelt die Formel 1 die Zukunft einiger Fahrer. Geredet wird aber auch über Mick Schumachers Kart-Ausflug und Sebastian Vettels Lieblingsessen.

AUSFLUG: Zwischen den beiden Rennen in Spa und Zandvoort gönnte sich Mick Schumacher noch einige Spaßrunden im Kart. Dafür machte der 22-Jährige einen Abstecher ins „Michael-Schumacher-Kartcenter“ in Kerpen, wo einst die Karriere seines Vaters begonnen hatte. „Das war ein Spaß, wir hatten eine gute Zeit“, berichtete der Schumacher-Sohn. Weil die Kartbahn eigentlich geschlossen hatte, „konnten wir machen, was wir wollten“, sagte der Haas-Pilot. Nach dem Modus des „Race of Champions“ seien er und seine Begleiter dann einige Ausscheidungsrennen gefahren.