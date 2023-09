Formel 1 Crashgate: Ecclestone macht Massa keine Hoffnung

Massa, der den WM-Sieg damals am Saisonende im Ferrari mit einem Punkt Rückstand auf Lewis Hamilton verpasste, will mit seinen Anwälten den WM-Ausgang anfechten, sie erwägen den Schritt vor den Londoner High Court. „Das Rennen ist vorbei. Die WM ist vorbei“, sagte Ecclestone in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Niemand kann irgendetwas tun“, meinte er. Ob das tatsächlich so ist, wird sich herausstellen müssen.