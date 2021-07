Formel 1 : Crash-Kapitel von Silverstone für Red Bull abgeschlossen

Budapest Red Bull hat sich mit dem Scheitern bei seinem Protestversuch nach dem Crash von Silverstone abgefunden. „Was uns angeht, ist das Kapitel nun abgeschlossen“, sagte Teamchef Christian Horner bei einer Pressekonferenz auf dem Hungaroring.

Am Abend zuvor hatten die Formel-1-Rennkommissare eine neue Betrachtung des Unfallhergangs von vor knapp zwei Wochen abgelehnt.

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton (36) war beim Grand Prix in Großbritannien mit WM-Spitzenreiter Max Verstappen (23) kollidiert. Er hatte trotz einer Zehn-Sekundenstrafe gewonnen. Verstappen war nach der Berührung mit enormer Wucht mit seinem Red Bull in die Reifenstapel eingeschlagen und in der ersten Runde ausgeschieden. Sein WM-Vorsprung schmolz auf acht Punkte