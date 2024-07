Formel 1 in Großbritannien Briten-Trio vornweg beim Heimrennen in Silverstone

Dass die Chance auf drei Briten auf den ersten drei Rängen wie 1962 in Silverstone gar nicht so gering war, hatte sich angedeutet. Am Freitag hatte Norris beide Trainingseinheiten dominiert, auf den letzten Trainingsrunden vor der Startplatz-Jagd am Samstag waren die beiden Mercedes-Piloten auf nasser Strecke die Schnellsten gewesen - vor Norris. Verstappen konnte in allen drei Sessionen mit dem Tempo an der Spitze nicht mithalten.