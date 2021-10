Formel 1 in Istanbul : Bottas startet ganz vorne - Hamilton wegen Strafe Elfter

Der Finne Valtteri Bottas vom Team Mercedes startet beim Großen Preis der Türkei von der Pole-Position. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Istanbul Lewis Hamilton hat die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in der Türkei gewonnen, wegen einer Strafversetzung geht der Engländer aber nur als Elfter in den Grand Prix an diesem Sonntag.

Hamilton verwies in Istanbul seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels muss der WM-Spitzenreiter jedoch zehn Plätze weiter hinten starten, wodurch Bottas ganz nach vorne rutscht.

Red-Bull-Mann Max Verstappen schloss die Startplatzjagd als Dritter ab, rückt aber ebenfalls einen Rang nach vorne.