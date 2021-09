Formel 1 : Bottas gewinnt Monza-Sprint - Verstappen heimlicher Sieger

Monza Valtteri Bottas fährt zum Sieg beim Formel-1-Sprint in Monza. Aber von der Pole Position wird nicht er starten, sondern Max Verstappen. Titelverteidiger Lewis Hamilton verkorkst den Start.

Der 23 Jahre alte Formel-1-Spitzenreiter wird am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) von der Pole Position in den Großen Preis von Italien starten, weil Bottas wegen eines unerlaubten Motorwechsels in seinem Mercedes nach hinten strafversetzt wird.

Bottas, der sich Startrang eins am Freitag in letzter Minute gegen Hamilton gesichert hatte, kam super weg, Verstappen von Rang drei auch. Hamilton von der schmutzigeren Seite auf Platz zwei aber gar nicht. Mercedes hatte das befürchtet, Red Bull gehofft. Hamilton fiel auf Platz fünf zurück, als nach wenigen 100 Metern bereits das Safety Car auf die Strecke musste: Pierre Gasly, Sensationssieger beim Grand Prix vor einem Jahr, kam vom Kurs ab, rutschte übers Kiesbett und krachte mit seinem Toro Rosso in die Reifenstapel.

Erst zum zweiten Mal kam es in diesem Jahr zum Sprint am Samstag, um die Startaufstellung zu ermitteln. In Silverstone hatte Verstappen vor Hamilton gewonnen. Im Rennen am Sonntag war es zur folgenreichen Kollision der beiden gekommen, Verstappen schied aus, Hamilton siegte. Geplant ist noch ein weiteres Grand-Prix-Wochenende in diesem Jahr, bei dem bereits am Freitag das sonst gewohnte Qualifying in drei K.o.-Abschnitten über die Bühne geht, um wieder die Reihenfolge auf dem sogenannten Grid für den Sprint zu ermitteln. Bei den verkürzten Rennen haben die Teams freie Reifenwahl, Boxenstopps sind auch nicht vorgeschrieben.