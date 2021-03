Formel 1 : Bluff oder Nachholbedarf von Favorit Mercedes?

Sakhir Die Testfahrten liefen sehr gut für Red Bull, weniger gut für Mercedes. Toto Wolff spricht schon davon, dass das Weltmeister-Team die „Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen“ muss. Die Hoffnung auf einen Titelkampf ist groß, aber Herausforderer Verstappen bremst.

Zwei Wochen vor dem Auftaktrennen am 28. März (17.00 Uhr/Sky) in der Wüste von Sakhir hatten die auch in diesem Jahr wieder schwarz lackierten Silberpfeile nicht den stärksten Eindruck hinterlassen, sondern Herausforderer Red Bull. Bei Testfahrten gilt zwar immer, dass man die wahre Performance nicht genau kenne, betonte Wolff. „Fest steht jedoch, dass wir nun unsere Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen müssen“, sagte der 49-Jährige.

Direkt nach dem Testende „haben wir unsere Köpfe zusammengesteckt und damit begonnen, darüber nachzudenken, wie wir in wenigen Tagen stärker nach Bahrain zurückkehren können“. Ob die Ingenieure des Weltmeister-Teams, das seit einschließlich 2014 alle Titel in der Fahrer- und in der Konstrukteurswertung gewonnen hat, Lösungen gefunden haben, wird sich am Freitag im Training andeuten und spätestens in der Qualifikation am Samstag und dem Rennen am Sonntag zeigen. „Die größte Stärke unseres Teams sind unsere Leute und unsere Werte und ich weiß, dass wir uns nach einem harten Test gestärkt zurückmelden können“, betonte Erfolgs-Teamchef Wolff.