Formel 1 „Blödsinn“: Verstappen sieht keine Risse im Red-Bull-Team

Die Spekulationen, dass Teamchef Christian Horner den langjährigen Red-Bull-Berater Helmut Marko aus dem Team drängen will, hallten bis auf den Circuit of the Americas. Dazu kommen die anhaltenden Fragen nach einer Ausmusterung des seit Monaten schwächelnden Verstappen-Kollegen Sergio Pérez, die kurz vor dem Heimrennen des Mexikaners immer drängender werden. „Jeder im Team ist sehr wichtig für den Erfolg, deshalb sehe ich keine Änderungen für die Zukunft“, beteuerte Verstappen im Stile eines Pressesprechers.