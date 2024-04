Formel 1 Bittere Mercedes-Realität: Es geht wieder nur um Platz zwei

„Wir müssen anerkennen, dass jemand einen besseren Job macht als wir“, sagte Teamchef Toto Wolff in Suzuka. Den Großen Preis von Japan dominierte Max Verstappen am Sonntag und eilt auch das vierte Jahr nacheinander ungebremst in Richtung des WM-Titels, der für die Silberpfeile schon wieder unerreichbar ist. „Niemand wird Max dieses Jahr mehr abfangen“, sagte Wolff. Es gehe „nur noch darum, wer der Beste vom Rest wird“.