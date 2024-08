Formel 1 Bestätigt: 18-jähriger Antonelli wird Hamilton-Nachfolger

Antonelli, der am Freitag bei seinem Trainingsdebüt in einem aktuellen Mercedes nach wenigen Minuten im Reifenstapeln gelandet war, wird an der Seite von George Russell (26) fahren. „Unser Duo für 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugendlichkeit und Speed“, sagte Wolff in einer Mitteilung: „Unsere neue Paarung ist perfekt, um ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen.“