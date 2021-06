Formel 1 : Berichte über Absage des Grand Prix von Singapur

Singapur Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das ursprünglich für den 3. Oktober geplante Formel-1-Rennen in Singapur Medienberichten zufolge abgesagt.

Bereits zum zweiten Mal nacheinander kann das spektakuläre Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat Singapur wegen der Pandemie nicht ausgetragen werden. Zuvor hatte bereits der im Juni im kanadischen Montreal vorgesehene Große Preis abgesagt werden müssen. Auch im Ersatzort Istanbul in der Türkei kann nicht gefahren werden, stattdessen treten Weltmeister Lewis Hamilton und Co. nun zweimal nacheinander in Spielberg in Österreich an.