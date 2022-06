Motorsport : Bericht: Madrid will Formel-1-Rennen

Bericht: Madrid will Formel-1-Rennen

Madrid Spaniens Hauptstadt Madrid will einem Medienbericht zufolge Formel-1-Standort werden.

Wie die Zeitung „El Confidencial“ schrieb, sollen sich die Verantwortlichen dementsprechend an Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einem Brief gewandt haben. Unterzeichnet soll dieser sein vom Minister für Präsidentschaft, Justiz und Inneres, Enrique López.