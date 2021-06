Formel 1 : Berger über Schumacher: Vater-Vergleich „nicht ganz fair“

Gab in dieser Saison sein Formel 1-Debüt: Mick Schumacher vom Haas F1 Team. Foto: Luca Bruno/AP/dpa/Archivbild

Berlin Für Gerhard Berger ist Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher „bis heute immer noch der Größte“. Das sagte der Österreicher in einem Interview mit „sport1.de“.

Schumachers Sohn Mick (22) ist in seiner Debütsaison in der Königsklasse des Motorsports für Berger auf einem guten Weg. „Dass er ein guter Formel-1-Fahrer wird, ist schon abzusehen. Wie weit es nach oben geht, wird man sehen“, sagte 61-Jährige. Berger gab zu bedenken: „Die Fußstapfen seines Vaters, mit dem man ihm vergleichen will, sind riesengroß. Ich finde diesen Vergleich deshalb nicht ganz fair.“