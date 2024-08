Neues Gesicht in der Formel 1 Bereit fürs nächste Kapitel der Silberpfeile

Das bewies er auch schon. Von einem „kometenhaften Aufstieg in den Nachwuchsklassen“, schrieb Mercedes. Antonelli feierte Titel im Kart, 2022 gewann er die italienische und die deutsche Formel 4-Meisterschaft, 2023 die Formula Regional Europameisterschaft. In diesem Jahr fährt er in der Formel 2 und schaffte in einem nicht optimalen Auto zwei Siege.