Formel 1 Auftakt in Miami: Silberpfeile vorn - Hülkenberg-Crash

Für den einzigen deutschen Stammpiloten endete die erste von drei Übungseinheiten am Grand-Prix-Wochenende in Florida schon nach einer guten halben Stunde. Nico Hülkenberg verlor die Kontrolle über seinen Haas-Rennwagen, er drehte sich und krachte in die Streckenmauer. Er lag zu dem Zeitpunkt sogar auf dem zweiten Platz hinter Verstappen. Verletzt wurde Hülkenberg nicht, er verließ seinen Wagen ohne Probleme. Am Ende wurde er auf Rang neun geführt.