Formel 1 Alpine-Teamchef nach Schumacher-Test: Lief gut

Doohan, der offizieller Ersatzfahrer von Alpine in der Formel 1 ist, sei am Mittwochmorgen in Le Castellet gefahren. Mick Schumacher, der in der Formel 1 Ersatzmann bei Mercedes ist, in der Langstrecken-WM aber für Alpine antritt, war anschließend am Nachmittag dran. „Die hatten ein ziemlich ähnliches Programm und beide haben das sehr gut gemacht. Das ist für beide prima“, sagte Famin.