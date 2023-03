Formel 1 Alonso zwischen Sehnsucht und Realität: 33. Sieg möglich?

Der Aston Martin, mit dem er in Bahrain schon hinter Weltmeister Max Verstappen und dessen Teamkollege Perez Dritter geworden und zum 99. Mal in seiner Karriere aufs Podest gekommen war, könne mit dem Speed des Red Bulls nicht mithalten. Daher geht er auch davon aus, dass neben Perez der in der Qualifikation als 15. wegen einer kaputten Antriebswelle vorzeitig ausgeschiedene Verstappen es auch noch aufs Podest schafft. „Mindestens“, meinte Alonso sogar, daran geben es keine Zweifel.