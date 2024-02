Formel 1 Alonso auch noch mit 50 im Formel-1-Auto?

Der Weltmeister von 2005 und 2006 hat über seine eigene Zukunft noch keine Entscheidung getroffen. Alonso hat nur noch einen Vertrag für diese Saison. „Ich kann noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich weiß nicht, ob ich bis 50 mit einem so anspruchsvollen Kalender fahren werde. Nicht wegen meiner Fähigkeiten, sondern weil es andere Dinge im Leben gibt, die mich interessieren“, sagte der Pilot aus Oviedo, der seine 21. Formel-1-Saison bestreitet. „Zunächst muss ich entscheiden, ob ich mich dem Sport weiter verschreiben will. Wenn ich weiterfahre, werde ich sehen, was meine Optionen sind.“