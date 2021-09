Formel 1 : Alfa-Team bedauert Räikkönen-Rücktritt

Zandvoort Das Formel-1-Team Alfa Romeo bedauert den bevorstehenden Rückzug von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen aus der Rennserie.

Am Ende seiner 19. Saison in der Formel 1 wird Räikkönen in mehr als 350 Rennen gestartet sein. 21 WM-Läufe hat er bisher gewonnen. Alfa Romeo lobte den Routinier in einer Mitteilung als „einzigartigen Charakter, der sich immer treu geblieben ist“.