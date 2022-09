Formel 1 : Albon musste nach Operation auf Intensivstation

Alex Albon kann voraussichtlich am Dienstag das Krankenhaus verlassen. Foto: Christian Bruna/POOL EPA/AP/dpa

Monza Nach einer Blinddarmentzündung und der anschließenden Operation bei Formel-1-Fahrer Alex Albon hat es Komplikationen gegeben.

Nach dem Eingriff und den Komplikationen am Samstag machte der 26-Jährige über Nacht aber „ausgezeichnete Fortschritte“ und musste am Sonntagmorgen nicht mehr mechanisch beatmet werden. Albon wurde auf eine allgemeine Station verlegt und kann voraussichtlich am Dienstag wieder nach Hause zurückkehren. Es seien „keine weiteren Komplikationen aufgetreten“, hieß es.