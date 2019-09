Formel 1 in Singapur : Abenteurer auf Nachtfahrt: Hamilton will härter werden

Abenteurer auf Nachtfahrt: Hamilton will härter werden

Formel 1 in Singapur

Auf dem Weg zum sechsten WM-Titel ist Lewis Hamilton kaum noch aufzuhalten. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press.

Singapur Vor der Nachtfahrt durch Singapur muss Lewis Hamilton erst noch an diesem knallroten Hydranten vorbei. Direkt neben dem Eingang zur Mercedes-Teamunterkunft im Formel-1-Fahrerlager ragt die Notfall-Zapfstelle aus dem manikürten Rasen.

Und mit roten Hindernissen hat Hamilton ja zuletzt so seine Erfahrungen gemacht. Gerade erst in Monza hat der freche Ferrari-Bube Charles Leclerc den Weltmeister geärgert, als er ihn rundenlang mit höchstens halblegalen Manövern hinter sich hielt. In Singapur warten nun alle auf Hamiltons Antwort.