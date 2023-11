Formel 1 54. Karrieresieg: Verstappen krönt Saison der Superlative

Ein Ende der Erfolgsära von Verstappen im Red Bull ist derzeit nicht absehbar. Nicht mal mehr 100 Tage vor dem Start in die mit 24 Rennen längste Saison der Formel-1-Geschichte am 2. März in Bahrain: Da freute sich der Dominator auch auf ein bisschen finales Feiern und eine Auszeit. Eine Ansage gab's aber schon mal: „Wir arbeiten hart fürs nächste Jahr. Wir sind bereit für den Kampf.“ Er sehe nach oben keine Grenzen, was noch kommen möge, meinte Marko - beide sprachen aber auch davon, dass so eine Saison schwer zu wiederholen sei.