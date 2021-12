TV-Übertragungen : 50 Prozent Minus: Wie die Formel 1 Zuschauer verliert

Unterföhring Wie viele Menschen schauen Motorsport im Fernsehen? Immer weniger, das ist seit Jahren so. Diese Formel-1-Saison ist der Einbruch aber besonders drastisch.

Trotz des spannendsten WM-Kampfes seit vielen Jahren und trotz des Schumacher-Faktors: Die Formel 1 hat bei den TV-Übertragungen schon vor dem letzten Rennen am Sonntag in Abu Dhabi einen extremen Zuschauerrückgang zu verzeichnen.

Durch den Verkauf der Medienrechte an den Pay-TV-Sender Sky und nur vier Free-TV-Rennen bei RTL hat die wichtigste Motorsportserie der Welt in Deutschland in der Gesamtsumme ein Minus von deutlich mehr als 50 Prozent zu verzeichnen.