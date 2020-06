Tischtennis : Chinese Shang Kun verlängert beim FCS TT bis 2022

Der sportliche Leiter Erwin Berg (rechts) und Trainer Slobodan Grujic (Mitte) können sich freuen: Shang Kun (links) spielt auch in den nächsten beiden Saisons beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis. Der Chinese hatte in dieser Bundesliga-Saison die beste Bilanz aller Spieler in der Hauptrunde. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Nach dem Tschechen Tomas Polansky (21) hat beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis auch der zweite Leistungsträger für zwei Jahre verlängert. Der ehemalige chinesische Nationalspieler Shang Kun (29) unterschrieb einen Vertrag bis 2022, meldete der FCS an diesem Donnerstag.

„Shang Kun hatte einige Angebote aus der Bundesliga und auch aus dem Ausland. Wir freuen uns, dass er sich trotz dieser Angebote für zwei weitere Jahre an der Saar entschieden hat. Er wird uns und unsere jungen Spieler durch seine Erfahrung und spielerische Klasse unterstützen“, sagte Erwin Berg, sportlicher Leiter des Bundesliga-Tabellenführers. Der Linkshänder Kun, der sich in der Hauptrunde der Bundesliga die beste Bilanz aller Akteure erspielte, sagt: „Meine Frau und ich fühlen uns sehr wohl in Deutschland und lernen fleißig die Sprache. Es war für uns relativ schnell klar, dass wir weiter in Saarbrücken bleiben möchten.“