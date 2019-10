Qualifikation für Kattowitz : Fnatic sichert sich CS:GO-Titel bei Dreamhack Malmö

Fnatic haben sich in Malmö zu den Dreamhack Masters gekrönt. Foto: Adela Sznajder/Dreamhack/dpa.

Malmö Fnatic hat überraschend die Dreamhack Masters Malmö in „Counter-Strike: Global Offensive“ gewonnen. In einem knappen Finale gegen Team Vitality setzte sich das schwedische Team mit 2:1 (14:16, 19:16, 16:13).

Fnatic musste nach einer ersten Niederlage in der Gruppenphase ein gutes Stück Arbeit erledigen, um ins Finale zu kommen. In den Playoffs besiegten sie neben Ninjas in Pyjamas (2:1) auch die zuletzt wieder erstarkten Astralis (2:0).