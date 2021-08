LEC-Playoffs : Fnatic schafft LoL-Worlds-Qualifikation gegen Erzrivalen G2

Berlin Man hätte es sich nicht besser ausdenken können: Ausgerechnet gegen den Erzrivalen G2 Esports holt sich Fnatic das letzte Ticket aus Europa zur LoL-WM. Das Spiel hatte alles, was Fans erwarten konnten.

„Es fühlt sich noch nicht real an“, sagte Fnatics-Spieler Elias „Upset“ Lipp im Interview nach der Partie. „Ich habe so lange versucht, zu den Worlds zu kommen und dachte nie, dass ich in einem Team bin, das das erreichen kann“, so der Deutsche. „Ich bin so stolz auf mein Team, dass wir drei Best-of-Five-Serien in Folge gewonnen haben.“