Nach Fehlstart in neue Saison Fnatic holt gegen Koi zweiten Sieg in LoL-Liga LEC

Auch MAD Lions gehört unerwartet zu der Gruppe am Tabellenende. Der amtierende Vizemeister verlor gegen Team Heretics, und hat mit den Erstplatzierten G2 Esports und SK Gaming in der letzten Spielwoche dazu ein schwieriges Restprogramm. Selbst in der Spitzengruppe steht aber noch kein Team fest in der nächsten Runde.