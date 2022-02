Sieg gegen MAD Lions : Fnatic bleibt in LoL-Liga LEC an Tabellenführer Rogue dran

Fnatic bleibt in LoL-Liga LEC an Tabellenführer Rogue dran

In der LoL-Liga LEC überzeugte Fnatic gegen den Titelverteidiger MAD Lions. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Fnatic hat sich in der League-of-Legends-Liga LEC überzeugend gegen MAD Lions durchgesetzt und bleibt Spitzenreiter Rogue damit auf den Fersen. Der Titelverteidiger rutscht dagegen ins Mittelfeld ab.

„Ich habe noch nie in meinem Leben mit so guten Top- und Midlanern gespielt“, sagte Fnatics Botlaner Elias „Upset“ Lipp im Interview nach dem Spiel. „Es ist toll, zwei Führungsspieler zur selben Zeit in diesen Rollen zu haben. Sie bringen viel Stabilität ins Spiel“, sagte der deutsche E-Sportler.