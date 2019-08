Weltverband FINA gefordert : Florian Wellbrock: Respekt für Proteste gegen Sun Yang

Berlin Weltmeisterin Sarah Köhler sieht den Schwimm-Weltverband FINA in der Doping-Frage mehr als bisher gefordert.

„Der Weltverband, die FINA, ist da schon langsam in der Bedrängnis, mehr zu tun“, sagte die Freistilschwimmerin im „Sportstudio“ des ZDF am Samstagabend. Anlass zu der Aussage war eine Frage zum umstrittenen und des Dopings beschuldigten Chinesen Sun Yang, der bei der WM in Gwangju zweimal Gold gewonnen hatte.