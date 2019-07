WM in Budapest : Florettfechter Kleibrink im Achtelfinale ausgeschieden

WM in Budapest

Budapest Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink ist bei der Fecht-WM in Budapest als letzter deutscher Starter im Einzel-Wettbewerb ausgeschieden. Der Florettspezialist verlor im Achtelfinale 9:15 gegen den Südkoreaner Son Young Ki.

Zum Auftakt der Hauptrunde hatte Kleibrink das teaminterne Duell gegen den viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich mit 15:9 gewonnen, im Sechzehntelfinale besiegte er den Südkoreaner Heo Jun 12:11. Das Gefecht gegen Joppich zum Start sei „ein ganz ungünstiges“ gewesen, sagte der 33-Jährige. „Wir kennen uns seit 20 Jahren, es ist eine große Rivalität mit so viel Erfolg für beide. Sehr schwierig und intensiv. Das ist mental so anstrengend, gegen jemanden zu fechten, den man so gut kennt.“