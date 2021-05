Internetprobleme bei NiP : Flashpoint sorgt mit Wiederholung von CSGO-Partie für Kritik

Stockholm Bei Flashpoint 3 verlor NiP gegen den klaren Außenseiter Anonymo - womöglich auch aufgrund von Internetproblemen. Dass das Spiel wiederholt werden soll, sorgt in der CS:GO-Szene nun aber für Kritik.

Schlechtes Internet kann in den vor allem online ausgetragenen „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnieren zu großen Problemen führen. Die Entscheidung, eine Flashpoint-3-Partie zwischen Ninjas in Pyjamas und Anonymo deswegen zu wiederholen, sorgt nun für Aufruhr in der Szene.