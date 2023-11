Project V 2023 - The Pokal Finalsieg gegen Fokus: Mouz ist DACH-Pokalsieger

Nach einem katastrophalen Start lagen die E-Sportler von Mouz zwischenzeitlich mit 0:5 in Rückstand. Statt einer Demütigung folgte jedoch eine Partie wie im Rausch. Runde um Runde ging an die E-Sport-Organisation mit Sitz in Hamburg. Nach knapp drei gespielten Stunden des Grand Final fiel letztendlich die Entscheidung zum 13:6 Map-Erfolg von Mouz und dem damit verbunden 2:1-Gesamtsieg.