Beach Pro Tour : Finals in Hamburg ohne deutsche Beach-Teams

Finals in Hamburg ohne deutsche Beach-Teams

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers (l) und Clemens Wickler haben beim Turnier in Hamburg das Finale verpasst. Foto: Michael Schwartz/dpa

Hamburg Die beiden deutschen Beachvolleyball-Teams Nils Ehlers/Clemens Wickler und Karla Borger/Julia Sude haben die Endspiele beim Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg verpasst.

Das einzige deutsche Männer-Duo unterlag im Halbfinale den Niederländern Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mit 16:21, 18:21. Es war die erste Niederlage für die beiden Hamburger im fünften Turnierspiel. Zuvor hatten sie in der Runde der letzten Acht Leon Luini und Ruben Penninga ebenfalls aus den Niederlanden in zwei Sätzen bezwungen.

Auch Karla Borger und Julia Sude verloren in der Vorschlussrunde erstmals bei der mit 300.000 Dollar dotierten Veranstaltung im Tennis-Stadion am Rothenbaum. Nach dem Dreisatz-Erfolg gegen die EM-Zweiten Katja Stam und Raisa Schoon aus den Niederlanden im Viertelfinale waren die Amerikanerinnen Kelly Cheng und Betsi Flint beim 21:17, 18:21 zu stark für die Stuttgarterinnen. Die beiden deutschen Teams spielen am Sonntag um Platz drei.