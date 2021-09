Beachvolleyball : Finale: Borger/Sude - Laboureur/Schulz - Zukunft offen

Berlin Es ist ein Zusammentreffen alter Bekannter: Stuttgart gegen Stuttgart. Gemeinsam holten die Kontrahentinnen des Finals um die deutsche Beachvolleyball-Mesiterschaft schon den Titel.

Das Außenseiterteam Aulenbrock/Ferger (Oythe) war am Vorabend noch die große Überraschung gelungen, sie warfen die Rekordmeisterin Laura Ludwig mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger aus dem Wettbewerb. Das Endspiel wird am Samstagabend (21.00 Uhr) erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Championats in einer Nightsession unter Flutlicht ausgetragen.