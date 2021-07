Zum zweiten Mal in Folge : FIFAe World Cup und Nations Cup wegen Pandemie abgesagt

London Die Weltmeisterschaft im E-Sport FIFA wird erneut Opfer der Pandemie. Die Veranstalter entschließen sich kurzerhand, das Turnier eine Woche vor Start abzusagen. Die deutschen Teilnehmer sind am Boden.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Fifa das Finalturnier des FIFAe World Cups in London sowie den Nations Cup in Kopenhagen abgesagt. Die Saison ist damit ohne Titelsieger beendet.

In einer Mitteilung des Verbandes heißt es: „Die jüngsten Entwicklungen würden die Integrität der Wettbewerbe sowie die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten nicht garantieren, was weiterhin höchste Priorität für uns ist.“ Die Preisgelder werden unter allen Qualifikanten aufgeteilt.

Das Saisonfinale fällt für die FIFA-E-Sport-Szene schon im zweiten Jahr in Folge pandemiebedingt aus. Der deutsche Spieler Mohammed „MoAuba“ Harkous bleibt mit seinem Titelgewinn 2019 also amtierender Weltmeister - dabei hatte er in dieser Saison den Einzug in das Finalturnier verpasst.