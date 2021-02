Nachfolger von MoAuba : FIFA-Profi Umut Gültekin ist „kicker eFootballer des Jahres“

Berlin Große Ehre für FIFA-Profi Umut „UMUT“ Gültekin: Der E-Sportler von RB Leipzig hat die Wahl zum „kicker eFootballer des Jahres 2020“ gewonnen. Der 18-Jährige tritt damit die Nachfolge des noch amtierenden FIFA-Weltmeisters Mohammed „MoAuba“ Harkous an.

Neben starken Auftritten in der Virtual Bundesliga für den Hamburger SV und RB Leipzig konnte er auch außerhalb Deutschlands überzeugen. Bei seiner ersten Teilnahme an einem großen internationalen Turnier, dem FUT Champions Cup im Januar 2020, sicherte sich Gültekin den zweiten Platz. Am Ende der Saison stand er als bester Deutscher auf dem vierten Platz der FIFA-Weltrangliste auf der Playstation 4.