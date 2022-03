Turnier am Weltfrauentag : FIFA-Influencerin Ebru gewinnt „ShEsports Cup“

London Die FIFA-Influencerin Ebru „Ebru“ Önal von SV Wehen Wiesbaden hat den „ShEsports Cup“ in FIFA 22 gewonnen. Bei dem Einladungsturnier zum Weltfrauentag haben sich zehn der besten Spielerinnen weltweit gemessen.

In zwei Matches plus Verlängerung ging es hin und her zwischen den beiden Finalistinnen. Nach einem 2:2 ging es in ein drittes Match im Golden-Goal-Modus - das erste Tor entschied den Titelgewinn. Ebru knallte den Ball in der neunten Spielminute in den Winkel, lehnte sich zurück und grinste leicht ungläubig.