Weltmeisterschaft in Japan : Fidschi verpasst erneuten Coup bei Rugby-WM

Oita/Japan Die Rugby-Nationalmannschaft von Fidschi hat bei der Weltmeisterschaft in Japan einen erneuten Coup gegen den Turnier-Mitfavoriten Wales verpasst.

Der Weltranglisten-Elfte verlor am Mittwoch sein letztes Vorrundenspiel in der Gruppe D gegen den Weltranglisten-Zweiten mit 17:29 und schied aus. Überragender Mann in Reihen der siegreichen Waliser, die einen 0:10-Rückstand wettmachten, war Josh Adams mit drei erfolgreichen Versuchen in Serie.