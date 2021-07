Sommerspiele in Tokio : Ferreira und Moore erste Olympia-Sieger im Surfen

Sommerspiele in Tokio

Tokio Kurz vor dem Ende der Olympia-Premiere der Surferinnen und Surfer leuchtete sogar ein Regenbogen am Himmel über dem Strand. Eine Amerikanerin und ein Brasilianer sind die ersten Olympiasieger im Wellenreiten.

Carissa Moore und Italo Ferreira haben die Olympia-Premiere im Surfen gewonnen. Die beiden Wellenreiter aus den USA und Brasilien setzten sich am Dienstag am Tsurigasaki Surfing Beach mehr oder weniger klar durch.

In Männer-Finale gelang Ferreira (28) ein deutlicher Erfolg gegen den in den USA geborenen Japaner Kanoa Igarashi (23). „In den letzten Monaten habe ich viel trainiert, nur um diesen Moment zu erleben“, sagte er. „Danke Gott für die Gelegenheit, hier zu sein, und das zu tun, was ich liebe.“