Olympia : Fechter Joppich wirft favorisierten Massialas raus

Tokio Florettfechter Peter Joppich hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für eine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht.

Der Routinier im Team des Deutschen Fechter-Bunds besiegte in der Runde der letzten 32 den an Position drei gesetzten Amerikaner Alexander Massialas mit 15:12. Benjamin Kleibrink hingegen schied gleich in seinem ersten Gefecht aus. Der Olympiasieger von 2008 unterlag dem Ägypter Alaaeldin Abouelkassem im Sechzehntelfinale mit 11:15. Der dritte deutsche Starter, André Sanita, bekommt es in diesem mit dem italienischen Ex-Weltmeister Alessio Foconi zu tun.

Routinier Joppich bestreitet in Japan bereits seine fünften Spiele. Vier Einzel-WM-Titel gewann er schon. Der bislang letzte, 2010 in Paris, liegt eine ganze Weile zurück. Doch in der Makuhari Messe-Halle B präsentiert sich der 38-Jährige bisher in bestechender Form. Zum Auftakt hatte er sich weitgehend souverän mit 15:12 gegen den Kanadier Alex Cai durchgesetzt. Mit Massialas, dem Olympia-Zweiten von Rio 2016, lieferte er sich ein extrem spannendes und ausgeglichenes Gefecht. Bis zum Stand von 12:12 führte keiner der beiden Athleten mit mehr als einem Punkt, dann stürmte Joppich mit drei Treffern in Serie in die nächste Runde.