Tokio 2021 : Fechter Hartung rechnet nicht mit Impfung vor Olympia

Fechter Max Hartung glaubt nicht an eine Impfung vor den Olympischen Spielen in Tokio. Foto: Guido Kirchner/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Athletensprecher und Fechter Max Hartung glaubt eher nicht daran, noch vor den Olympischen Spielen geimpft zu werden.

Trotzdem regte der Vorsitzende der Interessenvertretung Athleten Deutschland an, darüber zu sprechen, „wann in der Priorisierung Sportler an der Reihe sein können“, so Hartung: „Letztendlich geht es darum, ob Deutschland während der Pandemie eine Mannschaft sicher zu den Olympischen Spielen in Tokio schicken will oder ob die Entscheidung über die Teilnahme und das Risiko bei uns Sportlern liegt.“