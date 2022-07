Lauf von Movistar endet : FaZe und Navi sichern Traumfinale bei CS:GO IEM Cologne

Für FaZe steht gegen Navi beim CS:GO-Turnier IEM Cologne in der Lanxess Arena der Status als bestes Team der Welt auf dem Spiel. Foto: Helena Kristiansson/ESL Gaming/dpa

Köln Im Halbfinale der IEM Cologne haben sich mit FaZe und Navi die Favoriten durchgesetzt. Für die überraschend starken Movistar Riders ist Schluss. Das Finale wird zur Neuauflage des Major-Endspiels.

FaZe Clan und Natus Vincere stehen im Finale des „Counter-Strike: Global Offensive“-Turniers IEM Cologne. Die Teams schlugen im Halbfinale souverän Movistar Riders und Astralis und treten damit vor der Sommerpause in einem prestigeträchtigen Finale in der Kölner Lanxess Arena gegeneinander an.