Nach frühen Aus in Rio-Major : FaZe und Liquid gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Fall Finals

FaZe und Liquid gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Fall Finals

Nach frühen Aus in Rio-Major

Nach einem schwachen CS:GO-Major zeigte sich FaZe Clan bei den Blast Fall Finals in besserer Verfassung. Foto: Michal Konkol/Blast Premier/dpa

Kopenhagen Im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Fall Finals stehen die Favoriten in den Playoffs. Die Gruppensiege holten mit FaZe Clan und Team Liquid beim Major früh ausgeschiedene Teams.

„Wir kommen jeden Tag mehr und mehr zurück. Wir erinnern uns daran, wer wir sind“, sagte FaZe-Spieler Russell „Twistzz“ van Dulken im Interview nach dem Spiel. „Wir haben hart an einem guten Ergebnis in Rio gearbeitet und es ging nicht gut aus. Aber was wir dafür vorbereitet haben, funktioniert jetzt hier.“